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AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak

AA |  25 Mayıs 2021 Salı - 0:02 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 0:04

Avrupa Birliği (AB), Ryanair'e ait yolcu uçağının Belarus'a bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi ve uçaktaki bir muhalif Belaruslu gazetecinin gözaltına alınmasını kınayarak, yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait hava yolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı aldı.


AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını  kullandırmayacak. Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi devam ederken AB yetkilileri, Belarus  konusunu görüşen liderlerin üzerinde uzlaştığı bildirinin Belarus ile ilgili  kısmını paylaştı. Buna göre, liderlerin oluşturduğu AB Konseyi, Atina-Vilnius seferini  yapan yolcu uçağının dün Belarus'un başkenti Minsk'e bomba ihbarı gerekçesiyle  "zorla indirilmesini" kınadı. Konsey, yolcular arasında bulunan ve gözaltına  alınan muhalif gazeteci Raman Prataseviç ile kız arkadaşının derhal serbest  bırakılmalarını istedi.
 
  Liderler olayı "eşi görülmemiş ve kabul edilemez" diye nitelendirerek,  Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşunun acilen soruşturma başlatması çağrısında  bulundu.  Liderlerin bildirisinde, Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri  içerecek yeni yaptırımlar uygulanması, AB’de kurulu hava yolu şirketlerinin  Belarus üzarinden geçmemesi çağrısı yapıldı. Bildiride, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının  yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin  engellenmesi de istendi.
 
 

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AB Belarus hava sahası
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