AB Bakanı Çelik'ten Fransız bakana sert yanıt: En vahim açıklamayı yaptı

AB Bakanı Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır. Şöyle diyor: “Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez." dedi.

Bakan Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır. Şöyle diyor: “Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez.”

Kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir bu. Devamında Le Drian, “Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini” söylüyor. Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir.