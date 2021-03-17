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AB aşı sertifikası için harekete geçti!

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 15:11 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 15:47

AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.


Avrupa Birliği (AB), Birlik sınırları içinde  seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" için yasal düzenleme  hazırladı. 
 
Buna göre aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını,  olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin  iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 PCR veya hızlı  antijen test sonucunu içerecek.
 
 Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik  seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul  edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.
 
AB tarafından onaylananlar şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna,  AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar. Johnson  and Johnson dışındaki aşılar yıl başından bu yana AB ülkelerinde uygulanıyor.
 
Ancak Macaristan ve Slovakya gibi bazı ülkeler bir süredir bunlar  dışında Rusya ve Çin'de üretilen aşıları da kullanıyor. Rusya'nın Sputnik V  aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme süreci devam ediyor. Üretici  firmanın başvuru yapması ve onay çıkması halinde yaz aylarında Sputnik V aşısının  da AB'de kullanılması ihtimali bulunuyor.
 
AB Komisyonunun "Dijital Yeşil Sertifika" adını verdiği, "aşı  pasaportu" veya "Kovid kartı" olarak da bilinen belge kağıt veya dijital olarak  hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya  sahip olabilecek.
 
AB ülkelerinde yaşayanlara ücretsiz verilecek olan sertifikada bir QR  kodu bulunacak. Bu kodla sertifikanın gerçekliği ve güvenliği sağlanacak. AB  Komisyonu, sertifikanın tüm AB ülkelerinde doğrulanabileceği bir yazılım  geliştirecek.
 
Bu sertifikaya sahip olanlara seyahatlerde ne tür kısıtlamaların  kaldırılacağına AB ülkeleri kendileri karar verecek. Sertifikanın uluslararası  karşılıklı tanınırlığı için çalışmalar yapılacak. Belge, düzenlenen ülkenin  dilinde ve İngilizce olarak hazırlanacak.
 
Bir üye ülke sertifikası olanlara karantina veya test gibi  uygulamalara devam ederse bu durumu AB Komisyonuna ve diğer üye ülkelere  bildirmek ve nedenlerini izah etmek zorunda olacak.
 
Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve  İsviçre'de de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin  vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB  vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan  ziyaretçilere verilebilecek.
 
Sertifikayı AB'ye üçüncü ülkelerden seyahat edecek kişilerin de alması  mümkün olabilecek. Şu anda sadece zorunlu seyahatlere izin verilen AB ülkelerine  gitmek isteyen bir kişi, gideceği ülkeye gerekli belgelerini sunduktan sonra aşı  sertifikası talep edebilecek. Belgeleri değerlendiren ülke sertifikayı verip  vermemeye yetkili olacak.
 
Gelecek aylarda üçüncü bir ülkenin düzenlediği benzer bir uluslararası  aşı sertifikasının AB tarafından tanınması da mümkün olabilecek. Böyle bir  belgenin tanınmasında AB'nin sertifikasındaki aynı şartları karşılamasına  bakılacak. Başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı  aşıların kullanılması gerekecek ancak AB ülkeleri kendileri de hangi aşıların  tanınacağına karar verebilecek.
 
Sertifikanın yaza kadar hazırlanması planlanıyor. Bunun için Avrupa  Parlamentosu ve AB Konseyinin onayı gerekiyor. Ayrıca üye ülkelerin teknik  altyapıyı hızlıca hazırlaması isteniyor.
 
  

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AB aşı sertifika
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