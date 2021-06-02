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AB aday ülkelere 14,1 milyar avro destek verecek

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 22:12 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 22:12

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Türkiye gibi aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi (IPA III) için toplam bütçeyi 14 milyar 162 milyon avro olarak belirledi.


AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi ile Avrupa  Parlamentosu (AP), AB'ye aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey  Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek ve Kosova'ya  2021-2027 yıllarında sağlanacak IPA III fonları konusundaki müzakerelerde  uzlaştı.
 
AB bütçesinden söz konusu ülkelere 7 yıllık dönemde toplam 14 milyar  162 milyon avro mali destek sağlanacak.
 
IPA III, bu ülkelerin kapsamlı reformlar yoluyla üyelik kriterlerini  yerine getirmelerini destekleyecek.
 
Fonların dağıtımında, stratejik ve dinamik biçimde politika odaklı bir  yaklaşım izlenecek.
 
IPA III, hukukun üstünlüğü ve temel değerlere saygıya odaklanacak.
 
Demokratik kurumların güçlendirilmesi, kamu yönetimi reformu, ekonomik  yönetişim ve rekabetçiliğe yönelik reformlar teşvik edilecek.
 
IPA III fonları tematik önceliklere göre dağıtılacak. Önceki dönem IPA  fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek.
 
Beklentileri karşılayan ve önceliklere yönelik ilerleme sağlayan  ülkeler esnek biçimde ödüllendirilecek.
 
AB kurumları arasındaki uzlaşının bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP  tarafından resmen onaylanması gerekiyor.
 
Türkiye'ye 2007-2013 yıllarındaki IPA I döneminde yaklaşık 4,5 milyar  avro, 2014-2020 yıllarındaki IPA II döneminde de 4,4 milyar avro tahsis  edilmişti.

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