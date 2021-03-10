AB, 4 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısından alacak

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 4 milyon ilave dozun iki hafta içinde teslim edileceğini açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, BioNTech-Pfizer ile varılan anlaşmayla teslim edilecek 4 milyon ilave doz, salgının yoğunlaştığı Avrupa 'daki bazı bölgelere gönderilecek.

Bunlar arasında Avusturya'nın Tirol, Fransa 'nın Nice ve Moselle, İtalya 'nın Bolzano bölgeleriyle Almanya 'nın Bavyera ve Saksonya eyaletlerindeki bazı yerler bulunuyor.

AB Komisyonu, 2 milyon kişinin aşılanmasına yetecek dozların sınırlardaki kısıtlamaların rahatlatılması, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyona uğramış türleriyle mücadelede önem taşıdığını bildirdi.

2 milyon dozun 600 bininin Fransa'ya gönderileceği, kalan miktarın diğer bölgelerdeki nüfusa göre mart bitmeden dağıtılacağı kaydedildi.

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon dozluk anlaşması bulunuyor.