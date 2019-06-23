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AA'dan İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
AA
| 23 Haziran 2019 Pazar - 18:45
| Son Güncelleme : 23 06 2019 - 19:03
Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışını saat 19.15'de sağlayacağını duyurdu.
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