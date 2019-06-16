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AA'dan açıklama: Türkiye'de seçim sonuçlarını YSK açıklamaktadır

AA |  16 Haziran 2019 Pazar - 23:30 | Son Güncelleme : 16 06 2019 - 23:40

Anadolu Ajansından yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır" ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı'ndan (AA) yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, televizyonlarda ortak yayınlanan tartışma  programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansı'nın adını anarak bir kez  daha ajansı haksız itham edip hedef gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar  açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul'da açılan sandık  oranı neredeyse yüzde 99'a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna  bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi  ulaştıramamış, YSK sonuçlarını beklemiştir.
 
AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı  yüzde 99'a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK'ye bırakmıştır. 31 Mart’ta  yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak  isteriz ki AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur.  Türkiye'de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır.
Sayın İmamoğlu'nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla  ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha  kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
 

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