A takımı tek çatıda! Akın Öztürk...

FETÖ’nün, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin beyin takımı olan Yurtta Sulh Konseyi’nin tüm üyelerinin Genel Kurmay çatı davasında yargılanmasına karar verildi. Akın Öztürk’ün de yargılandığı Akıncı Üssü davasında 13 sanığın dosyası bu kapsamda ayrıldı.

