A takımı tek çatıda! Akın Öztürk...

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin davalarda yeni bir gelişme yaşandı. Akıncı Üssü’nde yaşananlarla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Ocak’ta görülen son duruşmada, 13 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Özçetin, Akın Öztürk, Bilal Akyüz, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen ve Adnan Arıkan’ın dosyalarının Genelkurmay çatı davasıyla birleştirilmesine karar verdi. Birleştirme talebinin perde arkasına ilişkin detaylar da netleşti. KARAR’ın edindiği bilgilere göre, verilen kararla darbe girişiminin 38 kişiden oluşan beyin takımı Genel Kurmay Çatı davasında yargılanacak. Dosyası ayrılan Adnan Arıkan dışındaki diğer sanıklar Yurtta Sulh Konseyi’nde yer alıyor. Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 221 sanığın yargılandığı davada, Yurtta Sulh Konseyi üyeleri de bulunuyor. Birleştirilen dosyalar ile, darbe girişiminin beyin takımı birlikte yargılanacak. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz’da yaşananlara ilişkin davanın 12 Şubat’taki duruşmasında da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 15 Temmuz’da yaşananlara ilişkin ayrıntıların ele alınacağı öğrenildi.
YURTTA SULH KONSEYİ’NDE KİMLER VARDI?
Akın Öztürk, Ahmet Bircan Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyü, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen, Ünsal Coşkun.
Kaynak: Karar