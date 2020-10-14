98 yaşındaki baba: Mülklerimin kirasını alan oğullarım bana bakmıyor

Burdur'da yaşayan Zulmet Can (98), hamallık ve demircilik yaparak aldığı 5 ev ve 2 iş yeri ile 2 arsasını verdiği 3 oğlunun kendisine bakmadığını iddia etti. Kızı tarafından bakımı yapılan Can, "Oğullarımı Allah'a havale ediyorum. Yarın onlar da yaşlanacak. Ben yaşlandım şimdi. Allah'ıma şükür kızım bakıyor. Torunlarım bakıyor" dedi.

Geçmişte hamallık ve demircilik yapan Zulmet Can, Antalya ve Burdur 'da satın aldığı 5 daire ve 2 iş yeri ile 2 arsayı, eşi ve 3 oğluna verdi. 2016 yılında eşi vefat eden Zulmet Can, daireler ile iş yerlerinin kiralarını alan 3 oğlunun, kendisine hem para vermediğini hem de bakmadığını iddia etti. Oğullarından birinin, akıl sağlığının yerinde olmadığını gerekçe göstererek vasiliğini aldığını öne süren Zulmet Can, kendisine kızının baktığını söyledi.

'VASİLİĞİMİ ALMIŞ, HABERİM YOK'

3 oğluyla da davalık olduğunu anlatan Zulmet Can, ayağı kırıldığı için bakıma muhtaç durumda olduğunu, Antalya'dan gelen kızı Perihan Göl'ün kendisine baktığını söyledi. Zulmet Can, "Oğlum K. vasiliğimi almış, haberim yok. Buraya geldi, 'Şimdiden sonra paranı benden alacaksın' dedi. Ben de gittim şikayet ettim, vasilik kararını kaldırttım. Ben sizi büyüttüm, yemedim, içmedim. Ben rezil oldum, evlatlarım olmasın dedim. 6- 7 ay önce düştüm, ayağım kırıldı. 'Paran var mı, ilacın var mı?' diye sormadılar. Bu memlekette namusumla şerefimle çalıştım. Ben oğullarımı Allah'a havale ediyorum. Yarın onlar da yaşlanacak. Ben yaşlandım şimdi. Allah'ıma şükür kızım bakıyor. Torunlarım bakıyor" dedi.

'BABAMA BAKIYORUM DİYE BENİ DÖVMEYE GELDİLER'

Kızı Perihan Göl de "Babam küçük yaşta hamal olarak işe başlamış, senelerce benim çocukluğumda hamallık yapıyordu. Annem de ev temizliğine gidiyordu. Çok fakirdik. Kardeşlerime şimdi 'kardeşim' diyemiyorum, çünkü çok kötülüklerini gördüm. Babama bakıyorum diye beni dövmeye geldiler. Babama bakmamı istemiyorlar. Babam çalıştı, bütün servetini annemin üzerine, erkek kardeşlerimin üzerine yaptı. Onları okuttu, beni okutmadı. Küçük yaşta evlendim" diye konuştu.

'HEM BABAMA HEM BANA ÇOK İFTİRA ATTILAR'

Babasının emekli maaşı aldığını anlatan Perihan Göl, şöyle dedi: