98 yaşındaki baba: Mülklerimin kirasını alan oğullarım bana bakmıyor

Geçmişte hamallık ve demircilik yapan Zulmet Can, Antalya ve Burdur 'da satın aldığı 5 daire ve 2 iş yeri ile 2 arsayı, eşi ve 3 oğluna verdi. 2016 yılında eşi vefat eden Zulmet Can, daireler ile iş yerlerinin kiralarını alan 3 oğlunun, kendisine hem para vermediğini hem de bakmadığını iddia etti. Oğullarından birinin, akıl sağlığının yerinde olmadığını gerekçe göstererek vasiliğini aldığını öne süren Zulmet Can, kendisine kızının baktığını söyledi.