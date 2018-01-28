95 kişi öldü! Komşu ülkeye büyük tepki geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 95 kişinin öldüğü, 158 kişinin yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi. Olay sonrası Afgan hükümeti saldırının sorumlusunun Pakistan olduğunu açıkladı.

Afganistanın başkenti Kabilde İçişleri Bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında en az 95 kişi öldüğü, 158 kişinin yaralandığı, Taliban tarafından üstlenilen saldırı sonrasında, Afgan Hükümeti Pakistan ı Talibanı desteklemekle suçladı.

Afganistan kükümetinden yapılan açıklamada, saldırının Taliban bağlantısı olan Hakkani örgütü tarafından, Pakistan desteğiyle gerçekleştirildiği duyuruldu.

Pakistan, Taliban'ı desteklediğini reddederken, Afgan güvenlik görevlileri başka saldırılar olabileceğini duyurdu.