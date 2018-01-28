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95 kişi öldü! Komşu ülkeye büyük tepki geldi

28 Ocak 2018 Pazar - 14:42 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 14:42

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 95 kişinin öldüğü, 158 kişinin yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi. Olay sonrası Afgan hükümeti saldırının sorumlusunun Pakistan olduğunu açıkladı.


Afganistanın başkenti Kabilde İçişleri Bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında en az 95 kişi öldüğü, 158 kişinin yaralandığı, Taliban tarafından üstlenilen saldırı sonrasında, Afgan Hükümeti Pakistanı Talibanı desteklemekle suçladı.
 
Afganistan kükümetinden yapılan açıklamada, saldırının Taliban bağlantısı olan Hakkani örgütü tarafından, Pakistan desteğiyle gerçekleştirildiği duyuruldu.
 
Pakistan, Taliban'ı desteklediğini reddederken, Afgan güvenlik görevlileri başka saldırılar olabileceğini duyurdu.
 
Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu. Geçtiğimiz hafta da Kabildeki beş yıldızlı bir otele gerçekleştirilen saldırıda aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti.
 
 
 
 

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