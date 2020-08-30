94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gazi koşusu saati ve kanalı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adına ilk defa 1927 yılında koşulan ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen 94. Gazi Koşusu bugün gerçekleştirilecek. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 94. Gazi Koşusu saati ve kanalı...

Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu bugün 94. kez gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu, tüm koşular arasında çok özel bir anlam ve önem taşıyor. Bu koşuya katılabilmek dahi büyük şeref olarak kabul ediliyor. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 94. Gazi Koşusu saati ve kanalı...

Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nu kazanan safkan, yılın en başarılı atı unvanına da sahip olmakta ve yarışçılık tarihinde farklı bir yer kazanmaktadır. Bu nedenle her at sahibinin ve jokeyin gönlünde Gazi Koşusu'na katılabilmek ve kazanabilmek yatmaktadır. 1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kez koşabilmeleridir.

94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

94. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu 'nda 30 Ağustos Pazar günü (bugün) 17.15'te gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek koşu, Tay TV ve TJK TV'den canlı yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSUNU İLK KİM KAZANDI?

Gazi Koşusu’nun tarihine baktığımızda ise; İlk defa 10 Haziran 1927 yılında 2000 metre mesafede yapılan Gazi Koşusu’nun ikramiyesi 2000 liraydı. İlk Gazi Koşusu’nu Hacı Bekirzade Ali Muhittin Bey’in sahibi olduğu “Neriman” adlı Safkan İngiliz kısrağı, jokeyi İhsan Atçı ile 2.15’lik dereceyle kazandı. 1938 yılında “Gazi Koşusu” adını alan yarışı A. Sait Türkhan Bey’in “Romance” adlı erkek tayı, jokeyi N. Horvath ile kazandı. 1968 yılından itibaren İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulmaya başlanan bu anlamlı derbiyi o yıl Burhan Karamehmet’in sahibi olduğu “Asuvan”, jokeyi Sedat Okumuş ile kazandı. Türk yarışçılığının en büyük klasiği olan Gazi Koşusu'nun armağanı, Atatürk'ün at üzerindeki değerli som gümüş heykeli, 1970 yılından beri ''Gazi Koşusu'' galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu çok değerli som gümüş heykeli, ilk kez ''Sadettin'' adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

2019'DA GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI?

Gazi Koşusu’nu geçen yıl, Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu “The Last Romance” adlı safkan, jokeyi Ahmet Çelik ile kazanmıştır. Ahmet Çelik geçtiğimiz yıl elde ettiği Gazi Koşusu galibiyetiyle, üst üste 5. kez bu önemli kupayı kazanmayı başarmıştır.

SON 5 YILIN ŞAMPİYONU AHMET ÇELİK GAZİ KOŞUSU'NUN FAVORİSİ

Gazi Koşusu'nu son 5 yılda kazanan jokey Ahmet Çelik, 94'üncüsünü yarışın favorilerinden "Call to Victory" adlı atla kazanmaya çalışacak.

Salgından dolayı yarışın seyircisiz olacağını vurgulayan Çelik, "Onun biraz burukluğu olacak ama Gazi Koşusu'nun heyecanı bambaşka. Şu anda heyecanla bekliyoruz. Bu sene 15 kayıtlı at var. Geçen senelere nazaran daha az atla yarış olacak. Daha önce plase atlara binmiştim, bu sene favori atla yarışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Gazi Koşusu'nun hiçbir zaman kolay geçmediğine dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen 5 atla yarıştığınızda da zorlanırsınız. 22 atla güzel yere düştüğünde, şans yanında olduğu zaman sıkıntı olmayabilir. Atın kendine göre stili var. Bizim at şu anda her stili yapabilecek at. 3-4 ciddi rakibimiz var. Yarışın bütünü daha önemli. Birine en büyük rakip dersin gününde olmaz. 2 bin 400 metrelik yarışa birbirinden kaliteli safkanlar katılacak. Bu işin favorisi, sürprizi yok. Güç ve kalite olarak bir tık öndeyiz ama yinede her şey kısmet."

Gazi Koşusu'nun önemine değinen Çelik, "Gazi Koşusu'nda; Türk atçılığının, bu işi yapan insanların tek hedefi koşmak değil katılmak bile büyük gururdur. Katılıp kazandığınızda isminizi tarihe yazdırıyorsunuz. At yarışı olduğu müddetçe 'bu at kazanmış' diye adı sonsuza kadar altın harflerle tarihe yazılıyor. Kimseye nasip olmayacak şekilde üst üste 5 kez kazandım. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.

Yarışta yer alacak jokeylerden Ayhan Kurşun ise 30 yaşında olduğunu ve 10 senedir Gazi Koşusu'nda bulunduğunu dile getirdi.

Gazi Koşusu'na katılmanın herkes için büyük heyecan olduğunu belirten Kurşun, "Büyük bir favorimiz var. Ahmet Çelik 5 senedir üst üste kazanıyor. Bu sene de yüzde 80 şanslı görülen bir at. Tabii ki at yarışında 'kısmet at koşar baht kazanır' derler ya biz de şansımızı arayacağız. Atıma da güveniyorum. Tabii ki pistin şartları ne olur bilmiyorum. Benim atım biraz daha yumuşak pisti seviyor. Kazanmak müthiş bir duygu, şimdiye kadar kazanmadım, kazanırsak iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışta seyircinin olmamasının kendisini de üzdüğünü anlatan Kurşun, "Seyirci buranın rengi. Padokta bağırmaları, tezahürat etmeleri çok güzel oluyor. Yarışın son 200 metresinde uğultu olur, o olmayacak." ifadelerini kazandı.

GAZİ KOŞUSU HER JOKEYİN HAYALİ

At yarışlarının önemli isimlerinden olan ve 1960'lı yıllardan 2008'e kadar yarışan Süleyman Akdı da Gazi Koşusu'nun herkes için büyük bir hayal olduğunu söyledi.

Tayların 2 yaşına gelmesinin ardından iyi koşmasıyla at sahiplerinin büyük hayaller kurduğunu vurgulayan Akdı, "Jokeyler için de 'hangi ata binersem kazanırım' hayalleri başlıyor ve bu hayaller için son günler." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çelik'in favorilerden olduğunu vurgulayan Akdı, "Beş kez kazandı, bu kırılmayacak muazzam bir rekor. Altıncının olmaması için bir neden yok. Bineceği at 2 yaşından beri diğer atları geçmiş." ifadelerini kullandı.

Yarıştığı dönemde Gazi Koşusu'na özel hazırlandığını anlatan Akdı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben böyle yarışlarda bir hafta, on gün önce kendimi özel idmana tabi tutuyordum. Son 48 saatte kolaydı, baharattı, kızartmaydı bu tür şeyler hiç yok. Acı ve gazlı içecekler jokeyin sinir sistemini bozar. Haşlama, ızgara yiyorumdum. Ekstra idmanlar yapıyordum. Sahayı koşuyordum, kültür fizik yapıyordum. 1-2 kilo fazla varsa normal haline getiriyordum."

Gazi Koşusu'na askerlik yaptığı dönem dışında sürekli katıldığını anlatan Akdı, "Bir sefer Almanya 'daydım. Oradaki yarıştan sonra Gazi Koşusu'na yetişmem gerekiyordu. Uçağa jokey elbisesiyle bindim. Kıyafetlerimi uçakta değiştirdim. Geldim yarışta birinci oldum. Almanya'daki hipodrom müdürleri, benim için uçağı yarım saat beklettiler." diye konuştu.

YORUMCULAR DA HEYECANLA GAZİ KOŞUSU'NU BEKLİYOR

Gazi Koşusu'nda yarışan eski jokeylerden yorumcu Gökhan Gül de bu organizasyonun herkes için çok özel olduğunu belirterek, "120 yıldır atçılık yapan bir ailenin ferdiyim. 7-8 defa Gazi Koşusu'na katıldım. Çok özel bir koşudur. Atı, Gazi Koşusu'na getirip kayıt yaptırmak büyük bir başarıdır. Katılmak her at sahibinin hayalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Koşuya her atın katılamadığını vurgulayan Gül, "Belli başarı elde eden atlar katılabiliyor. İlk katıldığım Gazi Koşusu'nda hani otomobille giderken yanınızdan tır geçer ve arabanız sarsılır ya o yarışta yer alan 'George Thomas' adlı at son 800 metrede yanımdan geçerken ben o hissi yaşadım." ifadelerini kullandı.

Yorumcu Atahan Zilcioğlu da Gazi Koşusu'nun ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan yarışların önemi ayrı olur. Sağlığında başlayan ve aralıksız süren bir yarış. 2 bin 500, 3 bine yakın atın anne karnında başlayan serüveni 15 atla sonuçlandı. 25 yıldır tam kapasite koşuluyordu. Bazı atların rakiplerine büyük üstünlük sağlamasıyla bu sayı düştü."