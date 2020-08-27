94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gazi Koşusu jokeyleri ve atları...

94 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi (G1) Gazi Koşusu’na geri sayım başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi kabul edilen 94. Gazi Koşusu İstanbul’da yapılacak. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu jokeyleri kimler? 94. Gazi Koşusu ikramiyesi ne kadar? İşte Gazi Koşusu jokeyleri ve atları...

At yarışı tutkunlarının her yıl büyük bir heyecanla beklediği Gazi Koşusu'na sayılı günler kaldı. Gözler Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'na çevrildi. Şu an ülkemizde devam eden tek spor organizasyonu olan at yarışlarının derbisi olan Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu 'nda yapılacak. 94. kez koşulacak dev yarış öncesi hazırlıklar tamamlandı, 3 yaşlı 15 İngiliz safkanı Gazi Koşusu kaydını yaptı. Pandemi süreci nedeniyle Gazi Koşusu, bu yıl ilk kez seyircisiz olarak yapılacak. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu jokeyleri kimler? 94. Gazi Koşusu ikramiyesi ne kadar? İşte Gazi Koşusu jokeyleri ve atları...

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

94.’sü koşulacak Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu’nda start alacak 15 safkan belli oldu. Gazi Koşusu için kayıtları kabul edilen 3 yaşlı 15 İngiliz safkanı, bu yıl birincilik ikramiyesi olarak ödenecek olan 3 milyon liralık ödül için koşacak.

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri düzenlenen G1 Gazi Koşusu'nun 94.'sü, bu yıl Zafer Bayramı 'nı da kutlayacağımız 30 Ağustos Pazar günü saat 17.15'te gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatları boyunca yalnızca bir kez katılma şansını yakaladığı Türk atçılığının en önemli koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun çim pistinde 2400 metre mesafe üzerinden koşulacak.

İLK 5'E ÖDÜL VAR

Yarışçılığımızın derbisi niteliğindeki bu yarışın 2020 yılındaki birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL ve beşinciye 87.500 TL ikramiye verilecek.

Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.

GAZİ KOŞUSU SEYİRCİSİZ Mİ YAPILACAK?

Veliefendi Hipodromu'nda 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek 94. Gazi Koşusu için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye Jokey Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önlemlerini alırken, jokeyler de yoğun antrenman programıyla at yarışlarının en büyük organizasyonunda birincilik için çalışıyor.

Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, 1927'den bu yana kesintisiz yapılan yarışların bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, "94'üncüsünü koşacağımız Gazi Koşusu, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri. Tayların doğmasından itibaren herkesin tek hedefi vardır; Gazi Koşusu'nu koşup kazanabilmek." dedi.

Son 5 yılda Gazi Koşusu'nu jokey Ahmet Çelik'in aldığını hatırlatan Özbelge, "Ahmet Çelik, son senelerde kırılması güç başarılara imza attı. Jokeylere başarılar diliyorum. At yarışı nda birçok faktör var. At, insan, şans, zeka, taktik var." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde ödül törenlerini iptal ettiklerine dikkati çeken Özbelge, "Sağlık Bakanlığının verdiği protokol var. Pandemi sürecinde bu protokole harfiyen uyuyoruz. Gazi Koşusu gününde de uyacağız. Sadece Gazi Koşusu için bir ödül töreni yapacağız. Sosyal mesafeyi koruyarak, maskelerimiz takarak; nasıl ki Başakşehir şampiyonluk kupasını aldı, Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 'nde kupasını aldı, onlardan daha dikkatli bu organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. Salgın sürecinde alınan önlemler Gazi Koşusu'nda da sıkı bir şekilde uygulanacak. Padok bölümünde oluşturulan sosyal mesafe çemberinde sadece 3 kişi yer alabilecek.

Önlemlerle ilgili değerlendirmede bulunan Özbelge, şunları söyledi:

"Yarışseverler bize kızıyor, 'ben bu yarışı hiç kaçırmadım, seyretmek istiyorum' diyorlar. Ama yapacağımız bir şey yok. Biz geniş bir ailenin sorumluluğunu taşıyoruz. Türk atçılığı için 82 günlük ara büyük bir aradır. Bacasız sektör. At sahipleri, seyisler, jokeyler var; yemcilerimiz, otçularımız, veterinerlerimiz, ilaç sanayi, nalbantlar, nalları üretenler var. Büyük zarar gördüler. Tedbirleri gevşeterek zarar görmelerini istemiyoruz."

SON 5 YILIN ŞAMPİYONU BU YILDA FAVORİ

Gazi Koşusu'nu son 5 yılda kazanan jokey Ahmet Çelik, 94'üncüsünü yarışın favorilerinden "Call to Victory" adlı atla kazanmaya çalışacak. Salgından dolayı yarışın seyircisiz olacağını vurgulayan Çelik, "Onun biraz burukluğu olacak ama Gazi Koşusu'nun heyecanı bambaşka. Şu anda heyecanla bekliyoruz. Bu sene 15 kayıtlı at var. Geçen senelere nazaran daha az atla yarış olacak. Daha önce plase atlara binmiştim, bu sene favori atla yarışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Gazi Koşusu'nun önemine değinen Çelik, "Gazi Koşusu'nda; Türk atçılığının, bu işi yapan insanların tek hedefi koşmak değil katılmak bile büyük gururdur. Katılıp kazandığınızda isminizi tarihe yazdırıyorsunuz. At yarışı olduğu müddetçe 'bu at kazanmış' diye adı sonsuza kadar altın harflerle tarihe yazılıyor. Kimseye nasip olmayacak şekilde üst üste 5 kez kazandım. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.