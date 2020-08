94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gazi Koşusu jokeyleri ve atları...

At yarışı tutkunlarının her yıl büyük bir heyecanla beklediği Gazi Koşusu'na sayılı günler kaldı. Gözler Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'na çevrildi. Şu an ülkemizde devam eden tek spor organizasyonu olan at yarışlarının derbisi olan Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu 'nda yapılacak. 94. kez koşulacak dev yarış öncesi hazırlıklar tamamlandı, 3 yaşlı 15 İngiliz safkanı Gazi Koşusu kaydını yaptı. Pandemi süreci nedeniyle Gazi Koşusu, bu yıl ilk kez seyircisiz olarak yapılacak. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu jokeyleri kimler? 94. Gazi Koşusu ikramiyesi ne kadar? İşte Gazi Koşusu jokeyleri ve atları...