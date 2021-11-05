94 dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sonuçları merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi 2021 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının tamamlanması sonrası gözler ÖGG sonuçlarına çevrildi. Yazılı sınavın sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 8-11 Kasım 2021 olarak belirtilirken, merak içinde ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi 2021 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

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SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.



Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.