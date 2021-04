93. Oscar ödülleri ile en iyiler belli oldu! İşte 93. Oscar ödüllerini kazananlar ve adaylar

1929'dan bu yana Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'ta Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda gerçekleşti. iki ayrı mekanda düzenlendi. Asyalı Chloé Zhao, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın olurken, Nomadland filmi 3 dalda Oscar aldı.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ NOMADLAND'IN OLDU

En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. "Nomadland" filmi Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

3 OSCAR BİRDEN KAZANDI

Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

OYUNCULUK OSCAR'I ALAN EN YAŞLI AKTÖR ANTHONY HOPKİNS

McDormand üçüncü kez Oscar kazanırken, 83 yaşındaki Hopkins, Kuzuların Sessizliği'nden sonra ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış oldu. Bu ödül, Hopkins'e en yaşlı oyunculuk Oscar kazanan aktör unvanını da kazandırdı.

EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO OLDU

Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.

Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.

Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu. Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

93. OSCAR ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR VE ADAYLAR

EN İYİ KADIN OYUNCU

Frances Mcdormand

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Anthony Hopkins

EN İYİ YÖNETMEN

Chloé Zhao - Nomadland

ADAYLAR

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell- Promising Young Woman

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

KAZANAN: Mank - Erik Messerschmidt

DİĞER ADAYLAR

Judas and the Black Messiah - Sean Bobbitt

News of the World - Dariusz Wolski

Nomadland - Joshua james Richards

The Trial of Chicago 7 - Phedon Papamichael

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Youn Yuh-jung - Minari

ADAYLAR

Amanda Seyfried - Mank

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Emerald Fennell-Promising Young Woman

ADAYLAR

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

ADAYLAR

Chloé Zhao - Nomadland

Kemp Powers - One Night in Miami

Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm

Ramin Bahrani - The White Tiger

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

ADAYLAR

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Paul Raci - Sound of Metal

EN İYİ FİLM ULUSLARARASI

Another Round (Danimarka)

ADAYLAR

Another Round (Danimarka)

Better Days (Hong Kong)

Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)

Collective (Romanya)

The Man Who Sold His Skin (Tunus)

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

Ma Rainey's Black Bottom

ADAYLAR

Ma Rainey's Black Bottom

Hillbilly Elegy

Emma

Mank

Pinocchio

EN İYİ SES

Sound of Metal

ADAYLAR

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Tenet

ADAYLAR

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Ma Rainey's Black Bottom

ADAYLAR

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

EN İYİ BELGESEL

My Octopus Teacher

ADAYLAR

Collective

Time

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

EN İYİ KISA FİLM

Two Distant Strangers

ADAYLAR

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Soul

ADAYLAR

Soul

Wolfwalkers

Over the Moon

A Shaund of the Sheep Movie

Onward

EN İYİ MÜZİK

Soul

ADAYLAR

Da 5 Blood

Mank

Minari

News of the World

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Fight For You - Judas and the Black Messiah

ADAYLAR

Hear My Voice - The Trial of Chicago 7

Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Io Si (Seen) - The Life Ahead

Speak Now - One Night In Miami

EN İYİ KURGU

Sound of Metal

ADAYLAR

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

EN İYİ PRODÜKSİYON

Mank

DİĞER ADAYLAR

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

News of the World

Tenet

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Mank

ADAYLAR

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

News of the World

Tenet

JEAN HERSHOL İNSANLIK ÖDÜLÜ

Tyler Perry - Perry Vakfı

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Another Round (Danimarka)

EN İYİ CANLI AKSİYON KISA FİLM

Two Distant Strangers (Martin Desmond Roe ve Travon Free)

EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON

Soul (Dana Murray ve Pete Docter)

EN İYİ KISA BELGESEL

Colette (Anthony Giacchino ve Alice Doyard)

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Mank (Erik Messerschmidt)