92 yaşındaki Hanım nine cinayetinde dövme detayı! Soruşturma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aydın'da, 92 yaşında bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli şekilde götürülmesi sırasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için, Bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.