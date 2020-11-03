91. saatte büyük mucize! Ayla bebek enkazdan sağ kurtarıldı!

İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte büyük bir mucize gerçekleşti. Ayla bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi. AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 102'ye yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntının kaydedildiği ifade edildi.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 102'e yükseldi. Yaralanan 1026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD , JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor.

4 YAŞINDAKİ AYLA ENKAZDAN ÇIKARILDI

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91. saatte mucize gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki kız çocuğu enkaz altından çıkarıldı. Ekipler bebeği canlı çıkardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi. "İSMİM AYLA BEN İYİYİM" Kurtarma ekipleri Ayla'nın nasıl kurtarıldığını anlatarak, "İlk etapta bir çığlık sesi duydum. Jeneratör çalışıyordu. Durdurduk. Sonra kimse var mı diye seslendik. İyiyim ben dedi. Adın ne diye sorduk 'Ayla ben, iyiyim' dedi. Sonra el salladı. Çamaşır makinesinin yanındaki yaşam üçgeninde hayata tutunmuştu." ifadelerini kullandı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı. TUNÇ SOYER: KURTARMA EKİPLERİMİZ BİR BEBEĞİMİZE CANLI ULAŞTI İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ''Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz.'' dedi. CNN muhabiri Mücahit Yolcu da ''Bebeğe bir damar yolu açılıyor. Damar yolu açılması bebeğin sağ olduğunu gösteriyor. Serum, battaniye ve oksijen tüpünün ulaştığı bilgisi verildi'' dedi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntı yaşandı. Öte yandan yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar sırasında bir ses duyulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine enkazda özel cihazlarla dinleme yapılıyor. Söz konusu apartmandan 17 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

58 BİNA İÇİN ACİL YIKIM KARARI

Açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken bina sayısının 58 olduğunu ifade etmişti. Kurum, "Az hasarlı 397, orta hasarlı 66 binamız var" dedi. Kurum 6 binadaki arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini ifadelerini kullanmıştı.

5 MİLYON LİRALIK ÖDENEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şu bilgileri vermişti: "Bakanlık olarak psiko-sosyal destekten sorumluyuz. Çadır alanlarında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bakanlık personelimiz ile kesintisiz iletişim halindeler. 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. 1500'ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. Deprem nedeniyle konuyu yıkılan vatandaşlarımıza hane başı 30 bin TL yardım yapılacak.İkinci el malzeme bağışı yapılmamasını istiyoruz, vatandaşlarımıza yeni malzeme yardımı yapıyoruz."

EĞİTİME BİR HAFTA ARA

Deprem nedeniyle kent genelinde eğitim e bir hafta ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söylemişti.

Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuşmuştu.