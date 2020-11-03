91. saatte büyük mucize! Ayda bebek enkazdan sağ kurtarıldı!

İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte büyük bir mucize gerçekleşti. Ayda bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Ayda'nın ilk sözleri, "Babam nerede" oldu. Ayda'nın ekiplerden ilk istediği ise su ve ayran oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi. AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 102'ye yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntının kaydedildiği ifade edildi.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 102'e yükseldi. Yaralanan 1026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD , JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 4 yaşındaki Ayda mucize şekilde enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

4 YAŞINDAKİ AYDA ENKAZDAN ÇIKARILDI

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91. saatte mucize gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki kız çocuğu enkaz altından çıkarıldı. Ekipler bebeği canlı çıkardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi. "İSMİM AYDA BEN İYİYİM" Kurtarma ekipleri Ayda'nın nasıl kurtarıldığını anlatarak, "İlk etapta bir çığlık sesi duydum. Jeneratör çalışıyordu. Durdurduk. Sonra kimse var mı diye seslendik. İyiyim ben dedi. Adın ne diye sorduk 'Ayda ben, iyiyim' dedi. Sonra el salladı. Çamaşır makinesinin yanındaki yaşam üçgeninde hayata tutunmuştu." ifadelerini kullandı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı. Ayda bebeğin kurtarılma anı... video için tıklayın Kurtarma çalışmasına katılan bir ekip üyesi şunları söyledi: ''Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Ben İHH arama kurtarma ekibindeyim. İlk önce arkadaşlar sesini duydu. Sesini duyunca insan olup olmadığını anlamak için elle tespit ettiler. Hareket eden bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Ses verdikten sonra ekipler toplantı. Hummalı bir çalışma yapıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çok güzel gülümsüyordu. Hepimiz çok duygulandık, ağlayarak çıkardık. Sesleri anlaşılmıyordu, çocuk sesleriydi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.'' AYDA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı. İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, paylaşımında Ayda'nın fotoğrafına yer vererek, "91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. 4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda" dedi. Sözcü Kalın, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ayda'nın enkaz altından çıkarılışı esnasında çekilen fotoğrafı paylaşan Kalın, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda. Hamdolsun" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Elzem, Ezel, İdil, İnci, Elif ve şimdi de Ayla! Çok şükür Rabbime. Her mucize, bir umuttur. Kalbimiz ve dualarımız İzmirde" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hep birlikte mucizelere tanıklık ediyoruz, hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun." ifadelerini kullandı. TUNÇ SOYER: KURTARMA EKİPLERİMİZ BİR BEBEĞİMİZE CANLI ULAŞTI İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ''Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz.'' dedi. CNN muhabiri Mücahit Yolcu da ''Bebeğe bir damar yolu açılıyor. Damar yolu açılması bebeğin sağ olduğunu gösteriyor. Serum, battaniye ve oksijen tüpünün ulaştığı bilgisi verildi'' dedi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntı yaşandı. Öte yandan yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalar sırasında bir ses duyulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine enkazda özel cihazlarla dinleme yapılıyor. Söz konusu apartmandan 17 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

58 BİNA İÇİN ACİL YIKIM KARARI

Açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken bina sayısının 58 olduğunu ifade etmişti. Kurum, "Az hasarlı 397, orta hasarlı 66 binamız var" dedi. Kurum 6 binadaki arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini ifadelerini kullanmıştı.

5 MİLYON LİRALIK ÖDENEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şu bilgileri vermişti: "Bakanlık olarak psiko-sosyal destekten sorumluyuz. Çadır alanlarında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bakanlık personelimiz ile kesintisiz iletişim halindeler. 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. 1500'ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. Deprem nedeniyle konuyu yıkılan vatandaşlarımıza hane başı 30 bin TL yardım yapılacak.İkinci el malzeme bağışı yapılmamasını istiyoruz, vatandaşlarımıza yeni malzeme yardımı yapıyoruz."

EĞİTİME BİR HAFTA ARA

Deprem nedeniyle kent genelinde eğitim e bir hafta ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söylemişti.

Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuşmuştu.