Emeklilik herkesin hayali. Emeklilik planları yapan pek çok kişi de SGK'nın emeklilik robotunu kullanarak ya da sosyal güvenlik uzmanlarına sorularını ileterek emeklilik tarihlerini, yaşlarını ve kaç gün prim ödemelerinin kaldığını öğrenmek istiyor. Peki, 9000 prim günü olan 16 ağustos 1988 SSK girişli kişi kaç yaşında emekli olur? İşte emeklilik tarihi ve yaş hesaplaması...

Emekli olmanın 3 yolu bulunuyor. Bunlar, yaş, prim ve sigorta girişi tarihi. Sosyal güvenlik reformundan sonra emeklilik yaşı hesaplamasında farklı hesaplamalar devreye girdi. Emeklilik yaşı, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar şeklinde değişiklik gösterebiliyor.

Emeklilik hesaplamaları yapılırken pek çok kişi için kafa karıştırıcı olan bu hesap nedeniyle, çalışma hayatına devam eden kişiler de internet üzerinden 'Ne zaman emekli olurum' sorusuna yanıt arıyor. 9000 prim günü olan 16 ağustos 1988 SSK girişli kişi kaç yaşında emekli olur? İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ekrem Sarısu bu soruyu şu şekilde yanıtlıyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

9000 prim günü olan 16 ağustos 1988 SSK girişli kişi kaç yaşında emekli olur?

Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, okuyucusundan gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

SORU: 6 Şubat 1973 doğumluyum. İlk SSK girişim 16 Ağustos 1988 olup prim günüm 9000’i geçti. Halen çalışıyorum. Kaç yaşında emekli olabilirim? Primlerim asgari ücretten yatıyor. Primim yattığı sürece emekli maaşımın azalacağı söyleniyor. Ne yapmam gerek? l Kamil BASTURK

CEVAP: İlk SSK girişinizde adınıza prim ödemesi varsa emekli olmak için; 25 yıl sigorta süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 51 yaşınızı dolduracağınız 6 Şubat 2024’te emekli olabilirsiniz.

Sigorta başlangıcı 2000’den önce olan ve özellikle de 2000’den önce prim ödeme gün sayısı fazla olan sigortalıların, 1 Ekim 2008’den sonra asgari ücret üstünden prim ödemeye devam etmesi, emekli aylıklarında az da olsa düşmeye yol açıyor. Emekli aylığınızın düşmemesi için asgari ücret üstünden 30 gün prim ödemek yerine, prime esas kazancın tavan tutarı üstünden 3.5 gün prim ödemeniz daha yararlıdır.