90’ların ünlü ismi Akın'ın yeni hayatı!

Merhum Osman Yağmurdereli’nin ilk prodüktörlük denemesinde keşfettiği isimlerden biri de Akın’dı. Sanatçının, 1995 yılında çıkan ilk albümü “Suskun Yüreğim”de yer alan “Rebeka” müzik kanallarında en çok istek alan şarkı olmanın yanı sıra o yaz neredeyse her yerde çalıyordu.

Hürriyet'ten Eda Solmaz'ın haberine göre, Akın, ilk albüm macerasını şöyle anlatıyor:

“ODTÜ ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra master yapmak için Amerika ’ya gittim. Oradaki müzisyen arkadaşlarımın destekleriyle ve cesaret vermeleriyle albüm yapmaya başladım. 1995 yılının başlarında Türkiye’ye döndüm. ‘Rebeka’ şarkısı buraya döndüğüm dönem çıktı. Her sanatçı ilk albümünde bilinmeze doğru yola çıkar. 1995, Türk pop’unun da patladığı yıldı. Her ay başka bir yıldız isim çıkıyordu. Ben mesela Mirkelam ile aynı döneme denk geldim. Serdar Ortaç da benden bir yıl önce patladı. Saymakla bitmez isimler... Etraf, şu an ‘klasik’ dediğimiz şarkıcılarla doluydu. ‘Rebeka’ ilk ses getiren şarkım oldu. O dönem, o tarz bir şarkı yoktu ve Egeli olduğumdan eserin hissini iyi verebilmiştim. Osman Yağmur-dereli zaten ilk dinlediğinde şarkının büyük kitlelere hitap edeceğini hemen anlamıştı.”