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9 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

09 Temmuz 2021 Cuma - 20:09 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 20:34

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti,  iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35,  ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak kayda geçti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 459 bin 120'si  birinci doz, 16 milyon 770 bin 701'i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102'si üçüncü  doz olmak üzere toplam 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il  sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya,  Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis,  Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak  sıralandı.
 
"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya  başladı"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından günlük  tabloyu paylaşarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller  Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran  evvel aşınızı olun." ifadesini kullandı.
 
"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı.  Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle  sürmez." uyarısını yapan Koca vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma  çağrısında bulundu.
 

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