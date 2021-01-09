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9 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...

09 Ocak 2021 Cumartesi - 19:03 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 19:23

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537  kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.
 
Son 24 saatte 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona  ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon  33 bin 695'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, vefat sayısı 22 bin 631,  ağır hasta sayısı 2 bin 903 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3,  yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7,  ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 
"Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere  ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam  ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice  veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden  kurtarmaya kararlıyız."
 
 

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