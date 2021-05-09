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9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

09 Mayıs 2021 Pazar - 22:44 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 22:44

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 10 milyon 394 bin 134 TL. İşte 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 10 milyon 394 bin 134 TL. 9 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-29-48-53-56-58- oldu.
 
Sisal Şans'ın düzenlediği oyun her hafta üç gün boyunca yapılıyor. 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
 
9 MAYIS SÜPER LOTO ÇELİŞ SONUÇLARI 
 
Her hafta kazandıran Süper Loto, 9 Mayıs çekilişi heyecanla bekleniyor. Günün çekilişi saat 21:30'da düzenlendi. Oyuna katılanlar çekilişi canlı olarak www.millipiyangoonline.com MPTV kanalından izlediler. Sonuçlara göre 6 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.
 

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