9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 10 milyon 394 bin 134 TL. İşte 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 10 milyon 394 bin 134 TL. 9 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-29-48-53-56-58- oldu.

Sisal Şans'ın düzenlediği oyun her hafta üç gün boyunca yapılıyor. 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

9 MAYIS SÜPER LOTO ÇELİŞ SONUÇLARI

Her hafta kazandıran Süper Loto, 9 Mayıs çekilişi heyecanla bekleniyor. Günün çekilişi saat 21:30'da düzenlendi. Oyuna katılanlar çekilişi canlı olarak www.millipiyangoonline.com MPTV kanalından izlediler. Sonuçlara göre 6 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.