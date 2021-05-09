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9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

09 Mayıs 2021 Pazar - 21:47 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 21:47

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.30'da gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 893 bin 545 TL. İşte, 9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları...


Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Millipiyangoonline'da yer alan Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 893 bin 545 TL. 9 Mayıs 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -12-14-16-20-25- ve +13 oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıra numaralar ne zaman belli olacak sorusu gündemde. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye devretti mi? 
 
9 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 
 
Çarşamba ve pazar akşamları şans oyunu severlerin karşısına çıkan Şans Topu çekilişi saat 20:30'da yapılıyor. Çekilişin ardından sonuçları da açıklanıyor. www.millipiyangoonline.com MPTV adresinden çekilişi canlı takip etmek mümkün. Çekiliş sonrası 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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