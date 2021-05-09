9 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Millipiyangoonline'da yer alan Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 893 bin 545 TL. 9 Mayıs 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -12-14-16-20-25- ve +13 oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıra numaralar ne zaman belli olacak sorusu gündemde. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye devretti mi?
9 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çarşamba ve pazar akşamları şans oyunu severlerin karşısına çıkan Şans Topu çekilişi saat 20:30'da yapılıyor. Çekilişin ardından sonuçları da açıklanıyor. www.millipiyangoonline.com MPTV adresinden çekilişi canlı takip etmek mümkün. Çekiliş sonrası 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.