9 Mart Süper Loto kazandıran numaralar! Süper Loto çekiliş sonucu!

Süper Loto'da 9 Mart çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşti. Süper Loto'da büyük ikramiye 1 milyon TL'yi aşmış durumda. İşte, 9 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu hafta içerisindeki ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. 4 Mart tarihinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir talihli 17 milyon TL tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşam gerçekleşen Süper Loto'nun ilk çekilişinde büyük ikramiyenin tutarı 1 milyon TL'yi aştı.

9 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve millipiyangoonline üzerinden takip edildi. Çekiliş ardından; 23, 32, 35,38, 41, 47 kazandıran numaralar oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Kaynak: Milliyet