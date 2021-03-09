9 Mart Süper Loto kazandıran numaralar! Süper Loto çekiliş sonucu!

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu hafta içerisindeki ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. 4 Mart tarihinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir talihli 17 milyon TL tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşam gerçekleşen Süper Loto'nun ilk çekilişinde büyük ikramiyenin tutarı 1 milyon TL'yi aştı.
9 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve millipiyangoonline üzerinden takip edildi. Çekiliş ardından; 23, 32, 35,38, 41, 47 kazandıran numaralar oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
Kaynak: Milliyet