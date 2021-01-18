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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim açıklaması!

18 Ocak 2021 Pazartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler ile ilgili "Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis,  Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı  bağlantıyla katıldı.
 
 Bugün 9 farklı ilde aynı anda kongrelerin yapıldığını kaydeden  Erdoğan, yarın ve çarşamba günü de 5'er ilde aynı anda kongrelerin  gerçekleştirileceğini bildirdi.
 
 Erdoğan, çarşamba günü itibarıyla geçen yıl 18 Ekim'de başlayan  kongrelerde toplamda 42 ilin tamamlanmış olacağını dile getirerek, şöyle devam  etti:
 
 "İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek 7.  Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii il  kongrelerimizi çok daha farklı biçimde yapmayı hayal ediyorduk. Niyetim 81 il  kongremizin hepsine, diğer çalışmalarımız sebebiyle bu mümkün olamazsa da  gidebildiğim kadarına bizzat iştirak etmekti. Böylece hem teşkilatlarımızla hem  ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki vatandaşlarımızla kucaklaşacak, hasbihal edecek,  hasret giderecektik. Salgın şartlarından dolayı ekim ve kasım aylarındaki birkaç  il dışında maalesef bu ziyaretlere imkan bulamadık. Canlı bağlantı vasıtasıyla da  olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aldığımız  tedbirlerin ve geçtiğimiz günlerde başlattığımız aşı sürecinin başarıya  ulaşmasıyla bahar aylarından itibaren yeniden sizlerle yüz yüze, ruberu hasret  gidermeyi istiyoruz."
 
 "Hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye  taşıyoruz"
 
Herkesin hayatında sınırlamalara yol açan salgına rağmen AK Parti  teşkilatlarının geçen yılı 1 milyon yeni üyeyle kapatmış olmasından büyük bir  memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Hep söylediğim gibi AK Parti, milletin  kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. Üye kayıtları ve diğer  çalışmalar vesilesiyle milletimizle ne kadar sık ve yakın hasbihal içine  girersek, partimizin gerçek misyonunu o derece hakkıyla yerine getirmiş oluruz.  AK Parti, hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını  çalan bir parti olmadı. İnşallah hiçbir zaman bu kampanyalar vasıtasıyla öyle de  olmayacak." diye konuştu.
 
"2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimleri ile ilgili "Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır." dedi.
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK  Parti'nin yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletin hizmetine adayan bir parti  olduğunu belirterek, şunları söyledi:
 
"Dolayısıyla AK Parti yöneticisi, her gün, her an milletimizle  birlikte olan kişidir. Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Demokratlıkları  zoru görene kadardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların da  yüzleri seçimden seçime görülür. Biz, şartlar ne olursa olsun milli iradeye  bağlılığımızı, milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Partimiz  kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele  ederken de darbecilere karşı direnirken de hep bu anlayışla hareket ettik.  Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, milli iradeyi üstün kılma  mücadelemizden taviz vermediğimiz gibi başlattığımız yatırımları, projeleri,  icraatları da en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık  yapmadık. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların  katbekat üstünde hizmetler getirerek bu mücadeleyi yürüttük.
 
Hamdolsun bu sayede 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa,  ulaşımdan enerjiye, spordan toplu konuta her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere  imza attık. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bir  bölümünü biz inşa ettik. Bugün de her ay birkaç tane köprünün, yolun, barajın,  tesisin açılışını gerçekleştirerek hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli  bir adım öteye taşıyoruz. Sel gider kumu kalır, insan ölür eseri kalır. İnşallah  son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. AK  Parti teşkilatlarında görev alan her bir arkadaşımın da aynı şuurla gecesini  gündüzüne katarak çalışacağına inanıyorum."
 
Erdoğan, geçen 18 yılda Türkiye'nin demokratik ve  ekonomik kalkınması yolunda büyük mücadeleler, gayretler ve fedakarlıklar sonunda  elde ettikleri kazanımlara göz dikenlerin pervasızlıklarının giderek artığını  ifade etti.
 
Milletin bunların gerçek yüzünü,  gerçek niyetini ve geçmişte bu  ülkeye verdikleri zararları bildikleri için hiçbirine itibar etmediğini anlatan  Erdoğan, "Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz,  hırsızlık, arsızlık, ahlaksızlık işlerinin üzerini örterek güçlerini korumanın  peşinde olanları milletimiz çok iyi görüyor. CHP'nin başındaki zat, partisindeki  taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor, neden bütün  bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor? Şahsımıza ve partimize yönelik  saldırıların artmasının gerisindeki sebeplerden biri de işte ayyuka çıkan bu  kokuşmuşluğu gizleme gayretidir." diye konuştu.
 
"Her konuda söyleyecek çok sözümüz var"
 
 Erdoğan, bu saldırıların önünü millete doğruları anlatarak sahada  kesmemeleri halinde sonuçta işin nereye varacağını bilemeyeceklerini dile  getirerek, şunları kaydetti:
 
 "Unutmayınız mermeri delen su, özellikle o damlaların gücü değil  sürekliliğidir. Karşımızdakiler, milletimize sürekli yalan, iftira ve  çarpıtmalarla giderken biz parti binalarında oturur, sadece kendi işimize  gücümüze bakarsak o mermer delinir. Halbuki bizim milletimizle paylaşacak çok  şeyimiz bulunuyor. Sadece temel hizmet alanlarında yaptıklarımızı teker teker  anlatmaya kalksak günler, haftalar, aylar yetmez. Bunun yanında dış politikadan  terörle mücadeleye ülkemizin uluslararası alandaki hak ve menfaatlerini  korumaktan sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya kadar her konuda söyleyecek çok  sözümüz var."
 
Ülke ve milletin geleceği için vizyonu, hedefleri ve projeleri olan  tek parti olduklarını vurgulayan Erdoğan, diğerlerinin 18 yılın sonunda  yaptıkları işleri tartışmanın ötesinde yeni bir şey söylemenin hala çok uzağında  olduğunu söyledi.
 
"Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk"
 
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönül seferberliği anlayışıyla millete  kendilerini ne kadar yakından anlatır, yalanları ortaya koyar ve gelecek  vizyonlarını paylaşırsa ülkeye ve şehirlerine o derece büyük hizmet etmiş  olacaklarını anlattı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Bu süreçte özellikle göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek,  yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden şahsım ve milletim adına çok  teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış  tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar-ı bekaya  irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendini bu büyük ailenin, bu büyük  davanın bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm  kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır.  Biz hep yüzü geleceğe dönük  bir parti olduk, bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bugünkü  kongrelerimizde görev alacak olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, Rabbimden  başarılar temenni ediyorum. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Bu duygularla  il kongrelerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, göreve gelecek arkadaşlarımı  tebrik ediyorum."
 
Erdoğan, konuşmasının sonunda il başkanlarının isimlerini söyleyerek  selamlama için ayağa kalkmasını istedi. İl başkanları da tek tek ayağa kalkarak  kısa bir selamlama konuşması yaptı.
 
Daha sonra tekrar söz alan Erdoğan, bugün itibarıyla bu coşku dolu,  heyecan dolu kongreleri noktalamanın gayreti içerisinde olacaklarını belirterek,  genel merkezden bu illere gidenlere teşekkür etti.

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