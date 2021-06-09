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9 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

09 Haziran 2021 Çarşamba - 23:09 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 23:09

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 165 milyon 80 bin 180 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 165 milyon 80 bin 180 TL. 9 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -15-26-61-66-79-82- ve joker:80 oldu.
 
9 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı, ikramiye devretti.
 

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