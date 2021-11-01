9 günlük tatil ne zaman? Okullarda ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman?

MEB duyurdu. 2021 ve 2022 ara tatili tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrencinin beklediği tatil takvimi yayınlandı. 15 Kasım’da başlıyor. Okullarda ilk ara tatil uygulaması Kasım'da başlıyor. Yarıyıl tatili de ocak ayında başlayacak. Öğrenci, veli ve öğretmenlerde sıklıkla, “9 günlük tatil ne zaman? Okullarda ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman 2021? Yarıyıl tatili ne zaman?” sorularını araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? 2021 ve 2022 ara tatili tarihleri!

MEB’ten tatil açıklamadı geldi. MEB, ilk ara tatilin kasım ayında başlayacağını duyurdu. Kasım ayının ilk gününde milyonlarca öğrenci ve öğretmen MEB tarafından açıklanan tatil takvimini araştırıyor. Peki, 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman 2021? İşte okulların tatil olacağı tarihler…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, hazırlanan eğitim takvimine göre, ilk ara tatilin Kasım ayında yapılacağı açıklandı.

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar, 17 Haziran 2022'de karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatiline girecek.