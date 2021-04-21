9. gün iftar menüsü! Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere kolay, nefis iftar yemekleri (21 Nisan 2021)

Bugün iftarda ne pişirsem diyenler ve lezzetli, kolay, ekonomik ve farklı alternatifler arayanlar buraya! Lezzetini çok seveceğiniz, yapımı kolay, birbirini tamamlayan lezzetler bu iftar menüsünde... Eğer "İftarda ne yesek, iftara ne pişirsem?" diyorsanız Ramazan ayı 9. günü iftar menüsü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak erişteli yeşil mercimek çorbası, patlıcanlı köfte, şehriyeli bulgur pilavı, süt helvası tarifi

Ramazana özel yeni lezzetler ve iftar sofraları için en güzel sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün iftar menüsünde erişteli yeşil mercimek çorbası, patlıcanlı köfte, şehriyeli bulgur pilavı, süt helvası tarifi var.

"BUGÜN NE PİŞİRSEM" DİYENLERE GÜNÜN MENÜSÜ

Erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi

Erişteli yeşil mercimek çorbası malzemeleri

1 çay bardağı yeşil mercimek - akşamdan ıslatılmış

2 çorba kaşığı erişte - kavrulmuş

1 kahve fincanı nohut

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 bağ semizotu

1 yemek kaşığı domates salçası

½ adet limon suyu - isteğe göre

1 litre sıcak su

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Sosu için malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam pul biber

1 tutam kuru nane

Erişteli yeşil mercimek çorbası yapılışı

Mercimek ve nohudu bir gece suda bekletin ve ertesi gün ikisini de pişinceye kadar haşlayıp, kenara alın. 2-3 çorba kaşığı zeytinyağını tencereye ekleyin, yemeklik doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. İçerisine salçayı ekleyin ve kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam edin. Semizotlarını yıkayın, yapraklarını ayırın, tencereye ilave edip kavurun, suyu ve mercimeği ilave edin. Tuz ve karabiber de ekleyin. Su kaynadığında nohut ve erişteyi ilave edin. Tüm malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar kaynatın. Limon suyu ve ezilmiş sarımsağı ayrı bir kapta sos yapın ve kaynayan çorbanın içine ilave edin. Tereyağını bir sos tavasında eritin, içine pul biber ve naneyi ekleyip sos elde edip çorbanın içine ilave edip bir taşım daha kaynatın ve sıcak servis edin.

Patlıcanlı köfte tarifi

Patlıcanlı köfte malzemeleri

3 adet büyük boy patlıcan

400 gr. dana kıyma

100 gr. kuzu kıyma

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı zahter

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 adet yumurta

Domates Biber Sos için Malzemeler

5 – 6 yemek kaşığı zeytinyağı

2 – 3 adet domates – rende

1 adet kapya biber

4 – 5 diş sarımsak

1 tutam toz şeker

Tuz

Karabiber

Üzeri için Malzemeler

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Servis Etmek için Malzemeler

Antep fıstığı

Süzme yoğurt

Patlıcanlı köfte yapılışı

Sosu için;

Sos tencerenizi ocağa alın ve zeytinyağını ekleyip ısıtın. İnce doğradığınız kapya biber ve sarımsakları sos tencerenize alıp karıştırın. Rendelediğiniz domates, toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyip kaynamaya bırakın. Sosunuz hafif kaynadıktan sonra bir parçalayıcıdan geçirin ve sosunuz yoğunlaşana kadar kaynatın.

Patlıcan için;

Patlıcanlarınızı uzunlamasına ince olacak şekilde kesin. Tost makinenizi ısıtın ve patlıcanlarınızı ızgaralayın. Patlıcanlarınızı bir tabağa çıkartın ve üzerini streçleyin.

Köfte harcı için;

Kıymanızı bir karıştırma kabına alın. Zahter, yumurta, tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızı biberi ekleyip iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve patlıcanın içerisine koyup sarın.

Birleştirmek için;

20×28 cm’lik cam fırın kabınızın tabanına hazırladığınız domates biber sosundan hafif dökün. Hazırladığınız patlıcanlı köftelerinizi 20×28 fırın kabına dizin. Üzerine kalan domates biber sos, deniz tuzu ve hafif zeytinyağı gezdirip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 40 dakika pişirin. Pişen patlıcanları servis tabaklarına paylaştırın ve üzerlerine antep fıstığı serpiştirin. Yanına yoğurtla servis edin.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Süt helvası tarifi

Süt helvası malzemeleri

2 yemek kas¸ıgˆı tereyagˆı

Yarım su bardagˆı un

2.5 su bardagˆı su¨t

3⁄4 su bardagˆı toz s¸eker

1 paket vanilya

Süt helvası yapılışı

Tereyagˆını bir tencereye alıp eritin ve üzerine unu ekleyip 2-3 dakika kavurun. Su¨tu¨ yavas¸c¸a ekleyip su¨rekli karıs¸tırın. Toz s¸ekeri ilave edip kaynatın. Son olarak vanilyayı ekleyip karıs¸tırın ve ocaktan alın. Karıs¸ımı gu¨vec¸ kaplarına paylas¸tırın. O¨nceden ısıtılmıs¸ 200 derece fırında u¨zeri iyice kızarıncaya kadar pis¸irin.