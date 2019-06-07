9 FETÖ üyesi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’a tekne ile kaçmak isterken Sahil Güvenlik Ekiplerine yakalanan aralarında FETÖ üyelerininde bulunduğu 23 kişiden 9 FETÖ üyesi ve onları yurt dışına çıkarmaya çalışan 4 organizatör tutuklandı.

