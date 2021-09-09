Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Bakan Koca tabloyu paylaşırken şu ifadeleri kullandı: Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz.
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- 9 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
9 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
09 Eylül 2021 Perşembe - 20:53 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 20:53