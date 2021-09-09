9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları! Kısa, uzun, resimli İzmir'in kurtuluşu ile ilgili sözler ve 9 Eylül kurtuluş bayramı kutlama mesajları!

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar sözler araştırılıyor. Şanlı Türk ordusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1922 günü İzmir'i düşman işgalinden kurtardı. Biz de Kısa, uzun, resimli 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu mesajları ile kurtuluş bayramı ile ilgili sözler derledik.

30 Ağustos 1922’de yakılan kurtuluş ateşi, 9 Eylül’de İzmir’de düşman güçlerinin denize dökülmesiyle son buldu. İzmir’i düşmandan kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte 40 kişilik ana kumandada yer alan komutanları anmak onları hatırlatmak için 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları yoğunluk kazandı. İşte kısa, uzun, resimli İzmir'in kurtuluşu ile ilgili sözler ile 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları…

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül, Yedi Düvele haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı’na son noktanın konulduğu gündür! İzmir’de Hükümet Konağı’na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir’in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun!

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR!

Güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

9 Eylül esaretin önüne Cumhuriyet’in “C” sinin konduğu “cesaret” günüdür. Kutlu olsun…

Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 99.yıldönümünü kutlu olsun…

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!