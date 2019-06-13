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9 eski askerin cezası belli oldu

AA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 19:22 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 19:28

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki (JÖAK) eylemlere ilişkin davada 9 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.


Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz  sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını  tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi.
 
Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, heyetçe yaptıkları müzakere  sonrasında hükmü açıkladı.
 
Buna göre, tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Sami Balcı "anayasal  düzeni ihlale yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Eski astsubay Yasin Sancak "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan  8 yıl 3 ay, tutuklu sanıklardan eski albay Şenol Yeloğlu ve eski astsubay Turgut  Gözütok "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, eski  teğmenler Cemre Nazlum, Sinan Darakçı ve Halil İbrahim Kocamaz aynı suçtan 6 yıl  10 ay 15'er gün hapse mahkum edildi.
 
Eski teğmenler Gökhan Aytaç ve Kudret Kösem "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, eski tuğgeneral  Celal Şahin ile eski astsubaylar Zafer Savaş Öztekin ve Mehmet Akif Çolak'ın  üzerlerine atılı bütün suçlardan beraatlerine hükmedildi.
 
Mahkeme heyeti sanıklardan Balcı ve Gözütok'un tutukluluklarının  devamına; Yeloğlu, Nazlum, Aytaç, Kocamaz, Kösem ve Darakçı'nın tahliyesine,  firari sanık Sancak hakkındaki yakalama kararının devamına da karar verdi.
 
Savcının görüşü
 
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde sanıklardan Sami  Balcı'nın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  mahkum edilmesini; Şenol Yeloğlu, Cemre Nazlum, Halil İbrahim Kocamaz, Gökhan  Aytaç, Kudret Kösem ve Sinan Darakçı'nın "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan  15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.
 
Yasin Sancak ve Turgut Gözütok için "silahlı terör örgütüne üyelikten"  7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsini isteyen savcı, Celal Şahin, Mehmet  Akif Çolak ve Zafer Savaş Öztekin hakkında beraat talep etmişti.
 

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