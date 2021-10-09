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9 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

09 Ekim 2021 Cumartesi - 19:16 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 19:46

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin  645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 24 bin 217 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,36,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,75 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin  352'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin  589 doz aşı uygulandı.
 
 En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il,  Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye Balıkesir ve Burdur oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en  yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok  kolay. Kovidsiz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük  hayatınızla bize örnek olsanız şu tablo çok değişir."
 

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