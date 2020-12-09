9 Aralık güncel altın fiyatları ve 4 farklı altın analizi: Altın fiyatları ne olacak? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın 9 Aralık’ta kaç liradan işlem görüyor?

Altın fiyatları yeni güne dalgalı bir seyir ile başladı. Altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 470,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 468,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3.138 liradan satılıyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Bugün altın ne kadar? İşte 9 Aralık güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 468,7 liradan işlem görüyor. Salgın sürecinde yatırımcısının tercihleri arasında olan altın, aşı haberleri ve ABD seçimlerinin sonrasında düşüşe geçmişti. Hafta başından bu yana da dalgalı seyreden altın fiyatlarının son durumu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. İşte 9 Aralık güncel altın fiyatları ve 4 farklı altın analizi…

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? 4 FARKLI ALTIN ANALİZİ

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde "Gelen teşvik haberleriyle birlikte kar satışıyla geçiren altın, 1854 destek seviyesinin üzerinde işlemlerine devam etti. Ancak, bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar güçlenebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, bu seviyenin altına sarkması durumunda 1829 desteğini takip ediyor olacağız." İfadelerine yer verilirken, Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada "Hafta başında aşı gelişmelerinin yanı sıra ABD teşvik paketinde gözlenen ilerlemeler ve ABD ile Çin arasında süren gerginlik sonrası ons altının haftaya yükseliş ivmesi ile başladığı takip edilmişti.’’ Denilere şöyle devam edildi:

Geçtiğimiz gün ise artan vaka sayıları, teşvik paketi gelişmeleri, devam eden ABD- Çin gerginliğine ek olarak, piyasalarda gözlenen riskten kaçınma hissiyatı değerli metale destek olmayı sürdürürken, 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1872 seviyesinde direnç ile karşılaştığı takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1860 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1853, 1845 ve 1838 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1868, 1874 ve 1880 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi:

"Son zamanlarda Amerika kanadında ek mali teşvik paketi yönündeki beklentiler artıyor. Son olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Kovid19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi bakımından 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından sunulan 908 milyar dolarlık tekliften biraz daha büyük olan bu teklif paketini Mnuchin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştüğünü belirtti. ABD kanadında mali teşvik paketine yönelik umutlar artarken bu beklentiler altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu.

Diğer yandan aşı haberlerine rağmen Kovid19 pandemisinde vaka sayılarındaki artışlar küresel bazda önlenemiyor. Son güncellemelere göre küresel Kovid19 vaka sayıları 67 milyonu aştı. Bu gelişmeler ise küresel büyüme üzerinde baskı yaratıyor. Bu da altın fiyatlarını destekleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Hafta içerisinde toparlanma hareketleri gerçekleştiren altın yaklaşık olarak son 2 haftanın en iyi seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiriyor.

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.60 – 1887.05 – 1900.12 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1847.91 – 1830.78 – 1817.80 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı

"Ons altın kazanımlarını korumaya çalışıyor. Her ne kadar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) 10 Aralık’ta aşı ile ilgili vereceği karar değerli metaller açısından önemli bir risk yaratsa da koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve bunun yeni kısıtlamaları beraberinde getirmesi ons altının önemli oranda momentum kazanmasını sağladı.

Teknik açıdan baktığımızda ise 1866 doları önemli bir nokta olarak görmeye devam ediyoruz. Öyle ki, bu seviyenin üzerindeki rakamlar daha iyimser bir eğilim yaratabileceği gibi aşılamaması ise 1850 dolara yaklaşılmasına neden olabilir."

9 ARALIK BUGÜN ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN

9 Aralık Çarşamba günü altının gramı 466,70 liradan işleme alınıyor. Gram altında şu an itibarıyla yükseliş yaşanıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 757,00 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 764,90 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTIN

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.028,40 satış fiyatı ise 3.048,50 TL.

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.514,10 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.530,00 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 427,50 satış fiyatı ise 430,50 liradan işlem görüyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Uzmanlara göre altının yükselmesinin önündeki en büyük engel dolar kurundaki sert duruş. ABD ve Avrupa’dan beklenen teşvik ve destek paketleri sağlanırsa hareketlenme yaşanabilir. Paranın yönü aşı haberleri ile yön değiştirebilir. Ancak koronavirüs koşulları nedeniyle oluşan koşulların kısa vadede kolay kolay değişkenlik göstermesini beklenmiyor.

Uzmanlara göre altın fiyatları 1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki bu yükseliş trendi devam edecek. Ancak ters yönde 1.830 dolar altına iner ve ardından 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yön kuvvetlenebilir. Geçtiğimiz haftanın altın fiyatları grafiğine bakacak olursak aralık ayının sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş trend hareketi başlayabilir. ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı ardından gelecek parasal genişlemeye dair açıklamalar altın fiyatlarına yön verecek etkenler arasında yer alıyor.

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