9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 731 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

9 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 7 bin 365 oldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ"

Twitter hesabından güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." dedi.

Ağrı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır Muş , Bingöl, Bitlis Siirt , Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van ’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz.

9 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU