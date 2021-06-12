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9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel hayatını kaybetti

12 Haziran 2021 Cumartesi - 16:41 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 16:41

Son dakika haberine göre; Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Buket Demirel'in cansız bedenini bu sabah yakınları buldu.


Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Demirel'in cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından bulundu.
 
KISA BİR SÜRE ÖNCE KALP AMELİYATI GEÇİRMİŞ
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaparken tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen Demirel'in kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
 
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ
Hakim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Ağır Ceza Mahkemesi hakim mahkeme Buket Demirel
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