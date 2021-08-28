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864 lira hesaba yatırılıyor! Yaşlı, yardıma muhtaç, sosyal güvencesi olmayan...
Yaşlı, yardıma muhtaç yüz binlerce kişinin hesabına yatıyor. Aylık 864 lira ödeniyor. Devlet herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlıyor. Yaşlılık aylığına başvura yapan vatandaşların kimlik, 2 adet vesikalık fotoğraf, fakirlik durum belgesi, maaş almadığınızı gösteren resmi belge, mal bildirimi, sağlık kurulundan alınan rapor ve başvuru dilekçesine sahip olması gerekiyor.
Yaşlılık aylığında, eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olana aylık bağlanıyor, hanedeki fertlerin tamamının geliri dikkate alınmıyor. Sosyal güvenlik sistemine ödenen primler emekli olmaya, maaş bağlanmasına yetmiyorsa yaşlılık toptan ödemesi adı altında primleri iade alınabilir.