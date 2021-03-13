850 bin esnaftan gelir vergisi alınmayacak! İşte madde madde ekonomide reform paketi içeriği…

Sabah’tan Dilek Güngör’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi esnaftan sanayiciye, ihracatçıdan vatandaşa kadar birçok kesimi kapsam içine aldı. Ekonominin yeni yol haritasını oluşturan reform paketinde makroekonomik ve yapısal politikalar başlığı altında önemli reformlar gerçekleştirilecek. Kamuda harcamaların disipline edileceği, kurumsal yapının güçlendirileceği mekanizmalar devreye girecek. Enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması için yapısal reformlar yapılacak. Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılması ve sermaye piyasalarının da proje finansmanında etkin rol oynamasının altyapısı oluşturulacak.

TAŞITA SINIR YARDIMLARA DÜZEN

Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayanlar kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliği için düzenlemeler yapılacak. Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, verilerin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek. Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ GELİYOR

Vergi Usul Kanunu güncellenecek. 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" kuralacak. "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek. Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak. Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak. Vergi iade incelemeleri süreleri kısaltılacak.

BORÇLANMADA TL'YE AĞIRLIK VERİLECEK

Türkiye'nin kur şoklarına karşı daha sağlam yapıda durması için borçlanmada sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak. Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak. İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak.

KAMU ALIMLARINA ÇEKİDÜZEN

Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar azaltılacak. Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. Kamu ve yerli sanayinin işbirliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulacak. Zorunlu haller dışında DMO üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek. Kamu-özel işbirliğine çerçeve kanun çıkacak.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek; dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. Gıda fiyatlarında dalgalanmayı önlemek için Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı'na açılacak. Gıda Bankacılığı cazip hale getirilecek. Hal Yasası Meclis'e sunulacak.

SORUNLU KREDİLER İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek. Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonları'nın kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yaşama imkânı olmayan donuk alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik mekanizmaları oluşturulacak. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesi için mevzuat değişecek.

KATILIM BANKACILIĞINA TEK ÇATI

Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek. Katılım finans derecelendirmesi sistemi oluşturulacak. Katılım finans tahkim mekanizması İstanbul Tahkim Merkezi bünyesinde hayata geçirilecek ve İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) özel bir tahkim merkezi kurulacak. Risk Merkezi, yeniden organize edilecek. "TROY" ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılacak.

TAHVİL GARANTİ FONU GELİYOR

Halka arz süreçleri kolaylaştırılıp, teşvik edilecek. Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi mümkün hale getirilecek. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını kolaylaştıracak Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak.

İKİ YENİ BAŞKANLIK KURULUYOR

Cari açıkla mücadelede önemli adımlar atılacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

EKONOMİNİN KOORDİNASYONU İÇİN KURUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) oluşturulacak. Kurul, eylemlerin eşgüdümünü takip edecek. Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. TÜİK "ilişkili kuruluş" yapısına dönüştürülecek.

KADIN VE GENÇLERİ İSTİHDAM EDENE İLAVE TEŞVİK

Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla Özel Kesim Yatırımlarının Korunması'na yönelik sistem hayata geçirilecek. Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulacak. Devlet destekleri reformu yapılacak. Teşvik sistemi sadeleştirilecek. Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleri ile rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek. Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkân sağlanacak. Yatırım teşviklerindeki SGK prim desteği süresi, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda uzatılabilecek.



REFORMLAR İHRACATA KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle “200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, ihracata ve alın teri döken ihracatçıya desteklerinin, önceden olduğu gibi bundan sonra da, durmaksızın devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün, 'Made in Türkiye' markası, dünyanın dört bir yanında beğeniyle anılıyorsa, bunda Cumhurbaşkanımızın katkıları çok büyük. 2020'yi 169.5 milyar dolar ihracatla kapattık. Pandemiye rağmen bu başarı, 2021'de de devam ediyor.” yorumunu yaptı.

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK İÇERİYOR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da “Kararlılık, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine kurulu ekonomik reformlar iş dünyamıza güç katacak. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olarak 4 temel maddede dile getirdiğimiz, öz sermaye finansmanının teşviki, yeşil tahvil piyasasına altyapı, sanayide yeşil dönüşüm, katılım finans altyapısının güçlendirilmesi, hedef ülkelerde özel destekler, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, teşviklerin etki analizi yapılması ve KVKK konularını bugün reform paketinde görmek bizi son derece mutlu etti. İş dünyamızın sesini duyan ve buna cevap veren hükümetimize teşekkür ediyoruz.” Dedi.



YENİ BİR SIÇRAMA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise reform paketini “Türkiye, reform paketi içindeki dönüşümleri temel alarak bu zemin üzerinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir. Paketin içinde enflasyonla ve cari açıkla mücadele ile mali disiplini içeren makroekonomik istikrarın yer alması önemli. Yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan reel sektör uzun vadeli planlama yapmak, bunun için de önünü görmek istiyor. Paketteki düzenlemeler reel sektörün ihtiyacı olan güveni sağlaması açısından önemli. Üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılmasını önemli buluyorum.” sözleriyle yorumladı.