850 bin esnafa vergi muafiyeti! Gelir vergisinden muaf olacak esnaflar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam temelinde büyütme amacı bulunuyor." Diyerek, ekonomi paketi içeriğinin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan burada 850 bin esnafa vergi muafiyeti uygulanacağını açıkladı. Gelir vergisinden muaf olacak esnaflar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi kamuoyunun merakla beklediği Ekonomik Reform Paketi'ni açıklamak için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi paketinin içeriğini paylaşırken, 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf olacağını açıkladı. Gelir vergisinden muaf olacak esnaflar

Gelir vergisinden muaf olacak esnaflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Esnaf kardeşlerimize güzel bir müjde vermek istiyorum” diyerek 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını açıkladı.

“Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Salgında esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reformda dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.”