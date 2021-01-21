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85 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

İHA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 18:06 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 18:06

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimi doğrultusunda 85 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlattığı COVID-19 aşı uygulamasında şimdi de 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor. Aşılamalar, 90 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor.
 
Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibi, Gençali köyündeki yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke’yi aşıladı. Daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran aşılandı. Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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