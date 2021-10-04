827 lira her ay banka hesaplarına yatırılıyor! Bizzat başvuran alıyor

Paralar hesaplara yatırılıyor. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılıyor. Ancak başvuru yapanlar alabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapılması gerekiyor. Nakdi destek her ay 827 TL olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bu destekten 65 yaşını dolduran ve hanedeki kişi başına gelirin 852 liranın altında olduğunu beyan edenler yararlanabiliyor. İşte detaylar...

827 TL her ay banka hesaplarına yatırılıyor. Devlet desteği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Birçok kişi hak sahibi olduğu halde bundan haberdar olmadığı için desteklerden yararlanamıyor. En önemli ve nakdi olan desteklerden biri ‘65 yaş aylığı’. Her ay 827 lira olarak ödenen bu maaş için başvuru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılıyor. 65 yaşı dolmuş, sosyal güvencesi (maaş, nafaka gibi) olmayan ve hanedeki kişi başına gelirin 852 liranın altında kaldığı kişiler bu maaşı alabiliyor. 800 bin kişi bu destekten faydalanıyor.