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82 saatlik kısıtlama sonrası yoğun trafik

DHA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 9:05 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 9:05

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.


İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erdi. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu  saat 07.40 itibariyle yüzde 30'u gördü.

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