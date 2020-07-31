82 bin TL devlet destekli ev kredisi! Devlet destekli ev kredisi şartları neler, ne zaman bitiyor? (82 bin TL hibe şartları)

Devlet destekli ev kredisi hakkında yapılan araştırmalar arttı. Devlet geri ödemesiz 82 TL’ye kadar hibe desteği veriyor. İlk defa ev alacaklar ile evleneceklere 2020 yılı için 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz devlet desteğinin şartları ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Devlet destekli 82 bin TL geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 82 bin TL hibe desteği şartları nelerdir? devlet destekli ev kredisi ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne?

Devlet 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere geri ödemesiz hibe desteği programı kapsamında 82 bin TL’ye varan destek kredisi veriyor. Devlet destekli ev kredisinden yararlanmak isteyenler, devlet destekli ev kredisi şartları neler, 82 bin TL devlet destek başvurusu nasıl yapılır? İşte 82 bin TL hibe şartları ve diğer merak edilenler…

DEVLET DESTEKLİ EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecek. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranları ise hesabın süresine göre değişiklik gösteriyor.

36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkısı %15, azami katkı tutarı 24 bin 741 TL.

48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkısı %18, azami katkı tutarı 26 bin 645 TL.

60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkısı %25, azami katkı tutarı 28 bin 548 TL.

Evlenecek olan çiftlerin hesabı ortak açması durunda ise devlet desteği 57 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

82 BİN TL HİBE ŞARTLARI

Para biriktirerek devlet destekli konut kredisinden yararlanmak için öncelikle kimlik ile banka şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Devlet destekli konut hesabı neredeyse her bankada var.

Şartlara uygun devlet destekli geri ödemesiz krediyle konut hesabı açan en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre bu oran artacak.

DEVLET DESTEKLİ EV KREDİSİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Devlet destekli 82 bin TL hibe desteği 2020 yılı için geçerli, bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz belli değil.