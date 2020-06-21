21 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.612 0.99 EURO 7,6550 -0.44
USD 6,8460 -0.14 ALTIN 383,470 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

81 ilin valiliğine gönderildi! Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

AA |  21 Haziran 2020 Pazar - 9:25 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 9:25

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı  zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık,  22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp  bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası  uygulanmasını istemişti.
 
Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları  denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
 
Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde  uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi  uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
 
 
Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş  merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu  iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.
 
  
 

ETİKETLER

maske ceza corona
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.