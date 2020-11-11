81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Açık alanlarda sigara yasağı

İzmir, Manisa ve Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Benzer kısıtlamalar İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Uşak ve Kütahya'da da uygulamaya konulmuştu. İçişleri Bakanlığı, 81 ilde açık alanlarda sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

Koronavirüste artan vakalar sonrası tedbir kararları bir bir açıklanıyor. 8 ilin ardından İzmir ve Manisa 'da da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 81 ilde açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. İşte son dakika koronavirüs tedbirleri:

81 İLDE SİGARA YASAĞI

Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

Buna göre, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek

Valilerce; salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek

Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren açık alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu duyurdu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul ’da;

Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır.

İZMİR'DE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs salgını kapsamında kentteki ek tedbirleri açıkladı.

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Köşger yeni alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek yasaklandı.

Ayrıca, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkması kısıtlandı.

Vali Köşger, bazı kurumlar hariç hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

MANİSA'DA DA KISITLAMA KARARI

Manisa Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri kaydedildi.

Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstüyle ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak ilimizde de uygulamaya geçirilmiştir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

10.00 İLE 16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKABİLECEKLER

Bu kapsamda 11.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde; artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, bu karardan 65 yaş ve üstü kamu görevlileri ile her hangi bir işyerinde çalıştığını veya işyeri sahibi olduğunu belgeleyenler ile tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin kırsal mahallelerle sınırlı olmak kaydıyla muaf tutulmasına, karar verilmiştir" denildi.

KURALLARI İHLAL EDENLERE İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Açıklamada ayrıca, "Yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

MARDİN'DE KISITLAMA KARARI

Mardin il genelinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni karar alındı. Son dönemde artan korona virüs vaka sayılarının ardından yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasak kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi. Kamu görevinin niteliği, hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi. Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

8 İLDE DAHA 65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ