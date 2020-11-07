81 ile yazı gönderilmişti! Polis bastı

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'de kapalı olması gerekirken açık olan eğlence mekanında bulunan 25 kişiye TCK'nın 195'inci Maddesi gereği para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği koronavirüs tedbirleri genelgesinde 4 Kasım tarihi itibariyle bazı işletmelerin eve servis ve al götür paket servisi haricinde saat 22.00'da kapatılması kararı alındı.