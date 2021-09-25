25 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.385 -1.20 EURO 10,4670 1.54
USD 8,8730 1.26 ALTIN 499,410 1.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

81 ile resmi yazı gönderildi! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfları kapsıyor! Okullar...

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 13:41 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 13:51

Milli Eğitim Bakanlığı'dan (MEB) son dakika açıklaması! 81 ile resmi yazı gönderildi. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfları kapsıyor! MEB'den flaş talimat geldi. Okullarda öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ile Bakanlığın hazırladığı yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin okullarda reklam ve tanıtımlarının yapılmasına izin verilmemesi istendi. Velilere yönelik maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerektiği belirtildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesinden özel eğitime, ilkokuldan lise son sınıfa kadar hazırlanan ve 10 sayfadan oluşan eğitsel materyal listesi paylaşıldı.


MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı okullarda  okutulacak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarının Talim ve Terbiye Kurulunca  kabul edilerek Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı hatırlatıldı.
 
İlgili yönetmelikte "Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar" başlığı  altında "Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer  eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz." hükmünün yer aldığı belirtilen yazıda,  bu hükme ve daha önce yapılan uyarılara rağmen Bakanlığa ulaşan bilgilere göre  okullarda öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı  olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları gibi yardımcı  materyallerin sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve  velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıklarının anlaşıldığı  aktarıldı.
 
 
Öğrenme-öğretme süreçlerinde uygun eğitsel materyal kullanımının,  öğrencilerin bilgileri hatırlaması, pekiştirmesi, öğrenmelerinin kolaylaşması ve  zenginleşmesi, derse katılımlarının artması açısından önemli katkılar sunduğuna  işaret edilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:
 
"Bu nedenle öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders  kitaplarının yanında öğrenme-öğretme sürecine destek olmak için birbirinden  farklı eğitsel özellikleri ile amaçları olan ve yazımız eki listede detayları  bulunan yardımcı kaynaklar Bakanlığımız tarafından yayımlanıp kullanıcıların  erişimine açılmaktadır. Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı  yapılan ders kitapları ve ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki  diğer materyallerin, okullarda ve kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına  izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması  gerekmektedir. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerimizin konu hakkında  bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim."
 
Öte yandan Bakanlık, yazının ekinde, Milli Eğitim Bakanlığınca okul  öncesinden özel eğitime, ilkokuldan lise son sınıfa kadar hazırlanan ve 10  sayfadan oluşan eğitsel materyal listesini paylaştı.
 

ETİKETLER

MEB MEB okullar MEB flaş talimat MEB son dakika kararı Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazı Milli Eğitim Bakanlığı kararı Milli Eğitim Bakanlığı okullar öğretmen ve öğrenci kararı öğrenciler okullar MEB son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.