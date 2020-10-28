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81 ile koronavirüs genelgesi! İkinci bir duyuruya kadar durduruldu
Gelen son dakika haberine göre, Çin'de aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacak. Açıklamada en merak edilen il ise İstanbul. Bakan Koca'nın açıklamaları merakla beklenirken sağlık personelleriyle ilgili yeni haber geldi. Bakan Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi. İşte tüm detaylar...