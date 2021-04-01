81 ilde yarın başlayacak! Aşı ile ilgili flaş gelişme

Türkiye’ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Aşılar, saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Aşıların, analiz çalışmasının ardından uygulanması bekleniyor. Sırası gelenler tercihlerine göre randevu sisteminden Pifizer-BioNTech’in ya da Çin şirketi Sinovac’ın geliştirdiği “CoronaVac” aşısı olabilecek.