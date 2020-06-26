81 ilde sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 81 ilde sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. Sınav öncesi ve sonrasında yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla belli saatlerde 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 81 ilde sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar olacak? 81 illde sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte Sokağa çıkma yasağı saatleri...

YKS nedeniyle bu hafta sonu 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. YKS oturumlarının gerçekleşeceği cumartesi- pazar günleri belirlenen saatleri aralığında sokağa çıkma yasağı getirildi.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.

81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.